Xavier Bertrand : « Je ne serai pas candidat à une primaire »

C'est officiel : Xavier Bertrand est candidat à la présidentielle de 2022. Invité du journal de TF1, ce mardi 6 juillet, le président de la région Hauts-de-France a annoncé qu'il ne sera pas « candidat à une primaire », alors que Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Hervé Morin avaient réclamé l'organisation d'une primaire de la droite et du centre, lundi 5 juillet. L'ancien ministre du Travail, qui avait déjà annoncé sa candidature à la présidentielle en mars dernier, a également déclaré qu'il ne se présentait que pour un mandat unique.

« Si vous avez peur de la concurrence, vous n'êtes pas candidat à une élection présidentielle », a-t-il insisté, expliquant avoir la conviction que le candidat de la droite républicaine « sera au second tour et qu'il gagnera l'élection ». « Je suis candidat pour être président de la République » et « c'est une candidature de cohérence, cohérence avec ma conception de l'élection présidentielle. C'est une rencontre entre un homme, une femme, et les Français », a-t-il expliqué.

« Il faudra rassembler plus largement »

Selon lui, « il n'y a plus de temps à perdre » avec une primaire. « Si j'ai décidé d'aller à la rencontre des Français, c'est parce qu'ils n'écoutent plus la politique », détaille le candidat, en faisant allusion au fort taux d'abstention aux élections régionales et

