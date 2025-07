Xavi et l’Inde : un canular révélateur

Annoncé en grande pompe dans la liste des candidats potentiels au poste de sélectionneur de l’Inde, Xavi Hernandez n’a en réalité jamais postulé pour prendre les commandes des Tigres bleus. Un mail frauduleux serait à l’origine de cette fake news, largement partagée par les médias locaux, même réputés. Comment en est-on arrivé là ?

La nouvelle avait de quoi surprendre. Après le court passage de Manolo Márquez, débarqué en juillet dernier, Xavier Hernández aurait candidaté pour reprendre le flambeau de son compatriote en devenant le deuxième sélectionneur espagnol à prendre les rênes de l’Inde. Une annonce pas si invraisemblable puisque dans un entretien accordé à The Athletic en mai dernier, l’ancien coach du Barça avait assuré « suivre de temps en temps la ligue indienne, parce que beaucoup de coachs espagnols y entraînent ». Les médias indiens, dont le sérieux Times of India , s’emballent et affirment en fin de semaine dernière que Xavi a bien envoyé sa candidature pour diriger les Tigres bleus. Problème, tout est faux. Comment cela a-t-il pu arriver, et qu’est-ce que cela raconte du football indien ?

AIFF rejects Barcelona legend Xavi's application as Indian Football Team coach, as per sources NDTV's @osamashaab joins @kittybehal10 with more on this pic.twitter.com/iGolzLXcyM…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com