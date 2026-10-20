Witkoff devrait se rendre en Norvège et en Russie pour des discussions sur l'Ukraine-sources

Steve Witkoff, l'émissaire spécial du président américain Donald Trump, devrait se rendre cette semaine en Norvège pour un nouveau cycle de pourparlers sur l'Ukraine et se déplacer également en Russie pour y rencontrer le président Vladimir Poutine, ont déclaré des personnes au fait de la question.

D'après deux des sources, il est attendu que le président ukrainien Volodimir Zelensky prenne part aux discussions prévues à Oslo aux côtés du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store et de représentants britanniques, français, allemands, polonais ainsi que de l'Union européenne et de l'Otan.

Une source distincte a déclaré que Jared Kushner, gendre et émissaire de Donald Trump, ne pourrait pas effectuer comme prévu le déplacement en Norvège, car malade, mais qu'il participerait à la réunion via visioconférence.

Steve Witkoff devrait s'entretenir avec Vladimir Poutine d'un éventail de sujets en lien avec l'Ukraine ainsi que de la libération du citoyen américain Stephen Hubbard, emprisonné en Russie depuis 2022, ont indiqué deux sources informées.

Toutes les sources ont précisé que ce calendrier n'était pas définitif.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche.

Volodimir Zelensky a déclaré lundi soir que des négociateurs ukrainiens pourraient rencontrer dans les prochains jours en Norvège des émissaires américains, sur fond de tensions accrues entre Kyiv et Washington.

Le président ukrainien a reproché aux Etats-Unis d'avoir restreint leur partage de renseignements, précieux pour la défense de l'Ukraine face aux attaques aériennes de la Russie, et d'avoir reporté la livraison de missiles de défense aérienne américains payés par d'autres pays. Des responsables américains ont rejeté ces accusations.

Donald Trump accuse Volodimir Zelensky de faire entrave aux négociations de paix avec Moscou, déclarant récemment qu'il était "plus difficile" de travailler avec le dirigeant ukrainien qu'avec Vladimir Poutine et exhortant lundi Kyiv à désigner un autre interlocuteur pour négocier.

Volodimir Zelensky a régulièrement répété être disposé à négocier et a proposé par le passé une rencontre avec Vladimir Poutine - une idée écartée par ce dernier.

(Erin Banco à New York, Jonathan Landay à Washington et Tom Balmforth à Londres; version française Jean Terzian)