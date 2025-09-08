Wissam Ben Yedder signe en deuxième division turque
Wissam à Saka, mais pas chez Bukayo.
Wissam Ben Yedder rejoint officiellement le club de deuxième division turque de Sakaryaspor. Après seulement six matchs en Iran au sein de Sepahan, l’ancien du TFC, libre de tout contrat, opte pour un nouveau projet. Ce lundi, le club turc a officialisé sur X l’arrivée de l’international français : « Notre club a trouvé un accord avec Wissam Ben Yedder. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot Vert-Noir. » …
KM pour SOFOOT.com
