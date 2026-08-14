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« Tout le monde a une part de responsabilité » : Aubameyang revient sur la saison de l'OM
information fournie par So Foot 14/08/2026 à 09:32
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« Tout le monde a une part de responsabilité » : Aubameyang revient sur la saison de l'OM

« Tout le monde a une part de responsabilité » : Aubameyang revient sur la saison de l'OM

Pas vraiment une séparation à l’amiable. Parti cet été au Deportivo La Corogne après une dernière saison compliquée à Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu dans L’Équipe sur les raisons de son départ. Et visiblement, le Gabonais ne demandait qu’à rester.

« Au vu de la situation, le club a décidé que je devais partir. Et je n’allais pas aller contre la volonté du club », explique l’attaquant de 37 ans, avant d’ajouter : « J’aurais aimé rester parce que je tiens vraiment à ce club. »…

MJ pour SOFOOT.com

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