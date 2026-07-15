Williams, de la Fed : l'IPC n'était qu'un “petit élément” du retour de l'inflation vers son objectif

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Le président de la Fed de New York, John Williams, s'est dit mercredi encouragé par les chiffres de l'inflation des prix à la consommation pour le mois de juin, publiés cette semaine et inférieurs aux prévisions, qualifiant cette évolution de “petit pas” vers le retour du taux d'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.