Will Still confirme le départ d'un cadre du RC Lens

Soyez rassurés amis lensois, il ne s’agit pas de Florian Sotoca.

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Toulouse par le RC Lens ce dimanche pour la 16 e journée de Ligue 1, Will Still (32 ans) a évoqué la situation de son gardien de but Brice Samba , annoncé avec insistance sur le départ du club lors du mercato de janvier. L’entraineur belgo-britannique n’a pas nié l’information, confirmant au contraire le départ imminent de l’international français, attendu au Stade rennais : « J’ai appris la volonté de Brice pendant les vacances. Il avait reçu une offre. À partir du moment où son choix est fait, il n’y a plus trop à discuter. »…

FG pour SOFOOT.com