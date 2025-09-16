 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wero continue son chemin et lance une solution de paiement en ligne en Allemagne
16/09/2025

( AFP / THOMAS SAMSON )

( AFP / THOMAS SAMSON )

Un an après le lancement du service de paiement entre particuliers Wero, celui-ci va poursuivre son développement en lançant une solution de paiement en ligne pour les commercants en Allemagne et en coopérant avec un concurrent européen EuroPA, pour réellement offrir une solution "souveraine et unifiée".

En France, où Wero a été lancé en septembre 2024, le service a bénéficié de la migration du réseau de paiement entre particuliers Paylib, lui assurant d'entrée de jeu 35 millions d'inscrits.

En ajoutant les inscrits en Allemagne et en Belgique, Wero compte près de 44 millions d'utilisateurs enregistrés pour les paiements entre particuliers.

Deux nouveaux pays rejoindront l'initiative en 2026: le Luxembourg et les Pays-Bas qui vont faire migrer leur solution de paiement entre particulier iDEAL vers Wero.

Selon Martina Weimert, la PDG de la société chargée du développement de Wero, European Payments Initiative (EPI), Wero compte aujourd'hui en France "15,9 millions" d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire ayant déjà utilisé le service, "2,3 millions" de clients en Allemagne et "proche de 7 millions" en Belgique.

EPI déclare également un "rythme de croissance des transactions soutenu" avec plus de 7,5 milliards d'euros échangés depuis un an, de septembre 2024 à août 2025 .

En s'appuyant sur son positionnement de paiement entre particuliers qui l'a fait entrer dans toutes les applications bancaires, Wero va lancer le paiement pour les commerçants en ligne d'ici la fin de l'année en Allemagne, pays qui était très en demande d'une solution souveraine, avant de le lancer en France et en Belgique.

"En Allemagne, la carte nationale, Girocard, qui est l'équivalent de carte bancaire en France, ne fonctionne pas en e-commerce. C'est pourquoi PayPal est très gros là-bas, mais aussi les cartes de crédit américaines. Et on le sait tous, PayPal est très cher, les cartes de crédit également", explique Martina Weimert.

L'initiative qui avait démarré avec 16 banques partenaires dans les trois pays, compte aujourd'hui 25 membres répartis entre banques et commerçants.

De plus, EuroPA (European payments alliance), un concurrent de taille né en Espagne et Italie, a "répondu à l'appel" d'EPI pour permettre aux clients des deux réseaux de passer de l'un à l'autre avec fluidité.

