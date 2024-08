Webedia et Samuel Etienne s'associent pour un média sur le travail, dédié aux jeunes

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Emploi, formation, reconversion... Le groupe Webedia a annoncé mercredi le lancement d'un média numérique sur le monde du travail destiné aux jeunes, en collaboration avec le journaliste Samuel Etienne, qui animera une émission bi-mensuelle sur la plateforme Twitch.

Baptisée "MVP: ma vie pro", cette nouvelle marque entend ouvrir "les portes du monde professionnel aux jeunes générations", notamment via des contenus quotidiens comme des "micros trottoirs décalés", quiz, décryptages ou interviews de personnalités, sur les réseaux sociaux TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram, selon un communiqué du groupe de médias.

De premières vidéos sont déjà en ligne depuis mercredi, mais "le coup d'envoi" aura lieu le 4 septembre avec la diffusion en direct d'une émission bi-mensuelle, de 12H00 à 14H00, sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, qui compte un peu plus de 870.000 abonnés.

L'animateur de "Questions pour un champion" (France 3), qui propose depuis 2020 une revue de presse sur la plateforme de streaming, en est devenu "un visage incontournable", rappelle Webedia.

Il sera entouré, dans chaque émission, de "professionnels de différents horizons" et de chroniqueurs, à l'instar du YouTubeur Ludovic B qui fait découvrir des métiers à ses quelque 400.000 abonnés.

Pour la première, Samuel Etienne recevra notamment l'animatrice Marie Palot et le YouTubeur Simon Puech sur le thème "Métier et Passion".

L'emploi des jeunes a déjà inspiré une initiative similaire. Fin mars, Hugo Travers, le fondateur de la chaîne d'actualité HugoDécrypte sur les réseaux sociaux, a lancé "Elan", un média en ligne pour informer les 17-30 ans sur l'entrée dans la vie active, accompagné d'une plateforme de recrutement.

Fondé en 2007 et racheté en 2013 par Fimalac, propriété du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, Webedia édite de grands portails thématiques en ligne sur le cinéma (Allociné, The Box Office Company), les jeux vidéo (Jeuxvideo.com), etc.

Webedia inclut également une activité de production audiovisuelle particulièrement présente dans le secteur de l'e-sport, combiné à un puissant réseau d'influenceurs, qui compte notamment les stars du web Inoxtag, Just Riadh ou Domingo.

En juin, la famille Arnault, via son fonds d'investissement dédié à la technologie Aglaé Ventures, a pris une participation "minoritaire" au capital du groupe.