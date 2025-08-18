Wayne Rooney ne valide pas le comportement d'Alexander Isak
Il tire toujours aussi vite.
Pour son premier soir derrière un micro dans l’émission Match of the Day , Wayne Rooney n’a pas traîné avant de faire carton plein. L’ex-capitaine de Manchester United, reconverti en consultant, s’est payé Alexander Isak , toujours en grève pour forcer son déménagement vers Liverpool. « Le fait qu’il refuse de venir s’entraîner va rendre son retour très difficile , a-t-il posé. Il y a une question de confiance, il s’y prend mal. Peut-être qu’il est mal conseillé. » …
TA pour SOFOOT.com
