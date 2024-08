Washington va accorder 450 millions de dollars à SK Hynix pour un site de puces électroniques

( AFP / JUNG YEON-JE )

Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'ils acceptaient d'accorder jusqu'à 450 millions de dollars au géant sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix pour l'aider à construire une usine de conditionnement de puces électroniques dans l'Indiana.

Cette subvention est la dernière décernée par le gouvernement américain qui veut consolider l'avance des Etats-Unis dans l'industrie des semi-conducteurs, en particulier pour les puces nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA), à la fois pour des questions de sécurité nationale et pour contrer la concurrence avec la Chine.

L'administration du président démocrate sortant Joe Biden a déjà approuvé l'octroi de milliards de subventions au conglomérat sud-coréen Samsung, au groupe américain Intel et au géant taïwanais TSMC, alors que Washington tente d'éviter les pénuries de semi-conducteurs, éléments cruciaux pour l'économie mondiale moderne.

L'accord conclu avec SK Hynix, deuxième fabricant mondial de puces mémoire, offre à l'entreprise 450 millions de dollars de financement direct auquel s'ajoutera la possibilité de 500 millions de dollars supplémentaires sous forme de prêts, a précisé le département américain du Commerce dans un communiqué.

L'usine de SK Hynix, installée dans le centre de recherche de l'université Purdue, dans l'Indiana, abritera "une ligne avancée de conditionnement de semi-conducteurs" qui fabriquera des puces mémoire à large bande passante (HBM) de nouvelle génération, comblant ainsi "une lacune critique" dans la chaîne d'approvisionnement américaine, selon le département du Commerce.

SK hynix, qui domine le marché des semi-conducteurs HBM, est un fournisseur clé de Nvidia, spécialiste américain de puces destinées à l'IA, qui contrôle environ 80% du marché mondial de ce type de puces.

Les "puces mémoire à haute performance sont des composants cruciaux des unités de traitement graphique (GPU) qui entraînent les systèmes d'IA grâce à leur puissance de traitement accrue", a souligné le département du Commerce.

Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, a déclaré que son entreprise était impatiente d'"établir un nouveau pôle pour la technologie de l'IA" et de contribuer à créer "une chaîne d'approvisionnement plus robuste et plus résiliente pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs".

Cette nouvelle usine du groupe sud-coréen dans l'Indiana devrait permettre la création d'un millier d'emplois, a indiqué le département du Commerce.