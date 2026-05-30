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Washington préparerait une réduction accélérée de sa présence militaire en Europe
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 17:51

Les Etats-Unis prévoient d'accélérer le retrait de troupes stationnées sur des bases européennes et présenteront leurs propositions à leurs alliés de l'Otan le mois prochain, rapporte samedi le journal allemand Welt am Sonntag, citant une source du Pentagone s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

Washington avait annoncé en mai son intention de retirer 5.000 soldats d'Allemagne, une décision largement perçue comme la conséquence de tensions liées à l'Iran entre le président Donald Trump et les puissances européennes.

L'Allemagne accueille environ 35.000 militaires américains d'active, le contingent le plus important en Europe.

Au moment de l'annonce, le Pentagone avait précisé que le retrait devait être achevé dans un délai de six à douze mois.

Welt am Sonntag ne donne pas de détails sur l'ampleur de l'accélération envisagée ni sur les sites concernés. Selon le journal, les Etats-Unis doivent présenter leurs plans aux alliés lors de la conférence de planification des forces de l'Otan prévue le mois prochain.

Le Pentagone n'a pas réagi dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Joern Poltz et Francois Murphy; version française Nicolas Delame)

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3 commentaires

  • 21:49

    Faut retirer les 35000 militaires d'Allemagne. C'est le gouvernement allemand qui va pleurer de les voir partir mais il faut savoir ce qu'on veut .

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