Washington évacue du personnel de l'ambassade de Beyrouth en raison des tensions avec l'Iran

par Humeyra Pamuk

Les Etats-Unis procèdent au rapatriement du personnel non essentiel de leur ambassade à Beyrouth, a déclaré lundi un haut responsable du département d'État, alors que les craintes d'un conflit militaire avec l'Iran s'intensifient.

"Nous évaluons en permanence la situation sécuritaire et, sur la base de notre dernière analyse, nous avons jugé prudent de réduire notre présence au personnel essentiel", a déclaré un haut responsable du département d'État, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

"L'ambassade reste opérationnelle avec son personnel de base en place. Il s'agit d'une mesure temporaire visant à assurer la sécurité de notre personnel tout en maintenant notre capacité à fonctionner et à aider les citoyens américains", a ajouté le responsable.

Selon une source à l'ambassade américaine, 50 personnes ont été évacuées. De son côté, un responsable de l'aéroport de Beyrouth a précisé que 32 membres du personnel de l'ambassade, accompagnés de leurs familles, avaient quitté l'aéroport de Beyrouth lundi.

Les États-Unis ont récemment renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient et le président Donald Trump a dit vendredi "envisager" une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord visant à résoudre le différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran.

Les intérêts américains ont été à plusieurs reprises pris pour cible au Liban dans les années 1980, pendant la guerre civile de 1975-1990. Les États-Unis ont alors tenu le Hezbollah, soutenu par l'Iran, pour responsable d'attaques, dont deux attentats suicide en 1983 à Beyrouth contre le quartier général des Marines qui a fait 241 morts et l'ambassade américaine qui a fait 49 morts parmi le personnel diplomatique.

