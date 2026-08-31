Washington entend intensifier davantage la pression économique sur l'Iran, dit Bessent

par David Lawder

Le département américain du Trésor va vraisemblablement dévoiler de manière hebdomadaire de nouvelles sanctions dites secondaires destinées à intensifier la pression économique sur l'Iran, avec le secteur bancaire comme priorité initiale, a déclaré dimanche à Reuters le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Alors que Washington a imposé la semaine dernière des sanctions contre les filiales de la banque égyptienne Misr aux Emirats arabes unis pour les liens financiers présumés de celles-ci avec Téhéran, Scott Bessent a dit que la prochaine étape pourrait être de couper entièrement une institution bancaire du système financier basé sur le dollar.

"Vous allez voir davantage (de ces sanctions) chaque semaine", a-t-il déclaré dans un entretien à Reuters en amont d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville en Caroline du Nord. "Nous commençons avec les banques, et nous leur disons qu'il n'est pas acceptable d'avoir de l'argent iranien et d'aider le régime", a-t-il ajouté.

Scott Bessent a exprimé également son intention d'inciter ses pairs du G20 et les gouverneurs des banques centrales à rompre leurs liens économique avec l'Iran ou à s'exposer à des sanctions secondaires.

(Reportage de David Lawder; version française Jean Terzian)