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Washington entend intensifier davantage la pression économique sur l'Iran, dit Bessent
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 02:05
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par David Lawder

Le département américain du Trésor va vraisemblablement dévoiler de manière hebdomadaire de nouvelles sanctions dites secondaires destinées à intensifier la pression économique sur l'Iran, avec le secteur bancaire comme priorité initiale, a déclaré dimanche à Reuters le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Alors que Washington a imposé la semaine dernière des sanctions contre les filiales de la banque égyptienne Misr aux Emirats arabes unis pour les liens financiers présumés de celles-ci avec Téhéran, Scott Bessent a dit que la prochaine étape pourrait être de couper entièrement une institution bancaire du système financier basé sur le dollar.

"Vous allez voir davantage (de ces sanctions) chaque semaine", a-t-il déclaré dans un entretien à Reuters en amont d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville en Caroline du Nord. "Nous commençons avec les banques, et nous leur disons qu'il n'est pas acceptable d'avoir de l'argent iranien et d'aider le régime", a-t-il ajouté.

Scott Bessent a exprimé également son intention d'inciter ses pairs du G20 et les gouverneurs des banques centrales à rompre leurs liens économique avec l'Iran ou à s'exposer à des sanctions secondaires.

(Reportage de David Lawder; version française Jean Terzian)

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