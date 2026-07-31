Warsh, président de la Fed, face à un choix difficile sur l'inflation après le "signal d'alerte" du marché obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des remarques des dissidents, de l'évolution du marché obligataire et de la "torsion" de la courbe des taux, illustrant la réduction des paris sur une hausse des taux, aux paragraphes 6, 9, 12 à 15)

* Les propos tenus par Warsh lors de sa conférence de presse ont déstabilisé les marchés obligataires et suscité des inquiétudes quant à sa crédibilité

* La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue pour la mi-septembre

* Trois membres dissidents estiment que des mesures s’imposent pour juguler l’inflation

* La "torsion" de la courbe des taux des bons du Trésor reflète les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait ne pas relever ses taux du tout

par Ann Saphir

Les déclarations catégoriques du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, mercredi, selon lesquelles l’inflation serait maîtrisée sans pour autant signaler une volonté de relever les taux d’intérêt, ont déclenché une forte vague de ventes d’obligations qui pourrait imposer un choix difficile: aller à l’encontre de la volonté du président Donald Trump en faveur d’une politique monétaire plus accommodante, ou lutter contre un groupe croissant de collègues banquiers centraux américains déterminés à la resserrer.

Pour compliquer encore les choses, Warsh a laissé entendre qu’il pourrait tenter de modifier le critère utilisé par la Fed pour mesurer le succès de la maîtrise de l’inflation, défini depuis des années comme une hausse de 2% en glissement annuel de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles. "C’est notre objectif, nous nous y tenons", a déclaré Warsh lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion de deux jours consacrée à la politique monétaire, avant d’ajouter: "Qui sait ce que nous dirons de notre stratégie après janvier prochain? Je pense que les groupes de travail auront peut-être des éléments à apporter."

En mai, Warsh a sélectionné avec soin 15 experts externes chargés de formuler, d’ici fin 2026, des recommandations sur la conduite de la politique monétaire de la Fed, y compris son cadre de lutte contre l’inflation. Warsh a déclaré mercredi qu’il ferait le point avec eux au cours des deux prochaines semaines et qu’il pourrait partager toute réflexion "prête à être dévoilée" lors de la conférence mondiale des banquiers centraux organisée par la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming. Les anciens présidents de la Fed ont par le passé profité de cette réunion de fin août pour préfigurer ce que la banque centrale pourrait décider lors de ses réunions de septembre. Jusqu’à présent, Warsh a tenu sa promesse de ne fournir aucune indication sur l’évolution probable des taux de la Fed. La combinaison des affirmations répétées de Warsh sur la nécessité de maîtriser l’inflation, de l’absence de mesures pour la ramener vers l’objectif de 2% et d’une allusion à la possibilité que les objectifs eux-mêmes puissent changer a contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor à 30 ans au-dessus de 5,2% mercredi, leur plus haut niveau depuis 19 ans. Ils ont poursuivi leur hausse jeudi et vendredi.

"Au sein de la Fed, cela est presque perçu comme un vote de "défiance" des marchés à l’égard de la Fed et de sa volonté et de sa capacité à faire baisser l’inflation", a déclaré Nathan Sheets, économiste en chef mondial chez Citigroup.

"Il a mis en évidence un problème sans proposer d’autre stratégie pour le résoudre que: "Je suis un faucon, faites-moi confiance", et les marchés attendaient davantage que cela", a ajouté Sheets, qui a travaillé à la Fed pendant 18 ans. "Je pense que cela tient en partie au fait que s’il met trop l’accent sur les hausses futures, il déçoit alors la Maison Blanche. Il s’agit d’un exercice d’équilibre entre Warsh le faucon – ce qu’il est – et sa volonté de rester en bons termes avec le 1 600 Pennsylvania Avenue."

Sheets a indiqué que Warsh devra faire un choix d’ici septembre, notamment au vu de ce qu’il a qualifié de "signal d’alerte absolu" que constitue la hausse des taux obligataires à long terme. Les bons du Trésor à court terme ont pris le contre-pied de cette tendance, leurs rendements baissant alors que les investisseurs ont réduit leurs paris sur la possibilité que la Fed dirigée par Warsh procède à une hausse des taux .

LA TEMPÊTE QUI SE PRÉPARE Certains collègues de Warsh souhaitaient une action immédiate.

Mercredi, trois des douze membres votants du Conseil des gouverneurs de la Fed ont exprimé leur désaccord avec la décision de maintenir le taux directeur de la banque centrale dans une fourchette comprise entre 3.50% et 3.75%.

Chacun d’entre eux a publié vendredi une déclaration expliquant pourquoi il estimait qu’une hausse d’un quart de point de pourcentage des taux était nécessaire pour ramener l’inflation à son objectif de 2%, compte tenu d’un marché du travail solide et de pressions inflationnistes croissantes.

"Sans aucune mesure de restriction monétaire, l’inflation devrait continuer à évoluer au-dessus de l’objectif jusqu’à ce qu’un choc imprévu survienne", a déclaré Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, dans un communiqué. "La Fed ne peut pas compter sur des chocs imprévus pour atteindre ses objectifs et peut toujours ajuster sa politique si de tels chocs se produisent."

Dans un communiqué distinct, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré: "Une série de petites mesures de politique monétaire serait préférable à l’inaction."

"C’est le moment", a écrit Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, dans un communiqué publié par sa banque régionale de la Fed.

D’autres membres qui ont voté mercredi avec Warsh en faveur du maintien des taux, notamment les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Lisa Cook, ont indiqué qu’ils pourraient eux aussi préconiser des hausses de taux s’ils ne constataient pas d’amélioration rapide de l’inflation.

Le Bureau américain d’analyse économique a indiqué jeudi que l'évolution de l’inflation PCE s’était modérée en juin, passant de 4.1% en mai à 3.7%, tandis que l’inflation sous-jacente s’élevait à 3.3% le mois dernier, après avoir progressé de 3.4% en mai.

Cette légère amélioration était largement attendue après la publication d’autres données sur l’inflation en début de mois, et les décideurs politiques ont fait part de leurs inquiétudes quant à un regain de pressions à la hausse sur les prix, dû au conflit en cours au Moyen-Orient et à la forte croissance des investissements dans les technologies liées à l’intelligence artificielle. Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté à un rythme de 15.2% au deuxième trimestre, a indiqué jeudi le BEA dans un rapport distinct, marquant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Tim Duy, économiste en chef pour les États-Unis chez SGH Macro Advisors, a déclaré que les membres du Conseil des gouverneurs de la Fed avaient "fait savoir à Warsh qu’ils avaient l’intention de faire pression pour une hausse en septembre si l’inflation ne ralentissait pas de manière significative au cours de l’été".

"Si Warsh est bel et bien une colombe déguisée en faucon, il ne bénéficiera pas d’un soutien suffisant au sein du conseil pour maintenir à nouveau les taux inchangés face à une inflation qui reste élevée", a écrit Duy dans une note.

Jusqu’à présent, Trump s’est abstenu d’attaquer Warsh pour ne pas avoir obtenu de baisse des taux, préférant rejeter la responsabilité sur les autres membres du Conseil d’administration de la Fed.