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Warsh laisse entendre que la Fed pourrait devoir relever ses taux si l'inflation reste supérieure à l'objectif fixé
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 17:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la réaction du marché; ajout des commentaires d'un analyste et de Kevin Warsh aux paragraphes 3-4, 11-12 et 14-16)

* Les marchés anticipent une probabilité d'environ 55 % d'une hausse des taux en septembre, contre environ 40 % avant le discours de Kevin Warsh

* Kevin Warsh souligne l’absence de progrès récents dans la lutte contre l’inflation

* Il estime que la Fed a besoin que les signaux du marché soient aussi “bruts” que possible

par Howard Schneider et Ann Saphir

La banque centrale américaine “aura du pain sur la planche” si les décideurs politiques n’obtiennent pas l’assurance dont ils ont besoin que l’inflation se dirige vers 2 %, a déclaré vendredi le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, se rapprochant plus que jamais de la reconnaissance que des hausses de taux d’intérêt pourraient être nécessaires pour atténuer les pressions sur les prix. “Voici mon critère: nous devons être convaincus que l’inflation sous-jacente se rapproche de notre objectif, de manière claire et à un rythme suffisant. Sinon, nous avons du pain sur la planche. C’est notre travail… notre mandat… et la mission que nous devons remplir”, a déclaré Kevin Warsh dans son discours d’ouverture , prononcé lors du symposium économique de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Ces propos ont été salués par les applaudissements d’un public composé de banquiers centraux du monde entier, avides d’autre chose que les vagues promesses de stabilité des prix qui avaient caractérisé les précédentes déclarations de Kevin Warsh. Les marchés ont également entendu le message, renforçant les anticipations d’une hausse des taux le mois prochain, qui était auparavant considérée comme peu probable.

“Cela fait maintenant six ans que nous sommes au-dessus de l’objectif” en matière d’inflation, a déclaré l’ancien président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker. “On ne peut pas continuer à dire que c’est notre travail” sans agir, a-t-il ajouté. “Comme le dit le vieil adage, les actes sont bien plus éloquents que les mots.” Si une grande partie du discours de 16 pages de Kevin Warsh s’est concentrée sur des enjeux majeurs, tels que l’influence de l’intelligence artificielle, qu ’il estime essentiels à long terme, il a également formulé certaines reconnaissances clés — notamment que “les taux d’intérêt à court terme constituent l’outil prédominant pour remplir le double mandat”. Kevin Warsh a notamment précisé que les recommandations descinq groupes de travail qu’il a chargés d’étudier des questions à plus long terme “viendront plus tard et n’auront aucune incidence sur les décisions que nous prenons dans le contexte politique actuel. Mais je pense que pour les futurs défis politiques, cet investissement intellectuel d’aujourd’hui nous permettra d’être bien mieux préparés”. Il n’a pas abordé directement les récentes interventions sur les marchés menées par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent , mais a déclaré que la Fed “a besoin de signaux clairs provenant du marché, aussi bruts que possible”, pour définir une politique monétaire appropriée. Mais ce sont sans doute ses commentaires sur l’inflation qui ont le plus contribué à combler ce que certains avaient perçu comme une lacune dans les propos de Kevin Warshlors de ses deux premières conférences de presse. “Les progrès réalisés au cours des deux dernières années ont été modestes”, a déclaré Kevin Warsh à propos des chiffres de l’inflation qui, selon l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) privilégié par la Fed, s’établissaient toujours à 3,7 % en rythme annuel en juillet.

Les données récentes “ne me permettent pas de conclure à une amélioration significative des tendances sous-jacentes”, a-t-il ajouté, alors qu’environ la moitié des produits et services du panier PCE affichent une hausse supérieure à 3 % en rythme annuel, un taux inférieur à celui observé lors de la flambée inflationniste liée à la COVID-19, mais supérieur à la norme d’avant la pandémie.

Le discours de Kevin Warsh “a délivré un message bien plus clair – et plus belliciste – que lors de sa dernière conférence de presse”, ont écrit les analystes de Capital Economics. “Cela laisse la porte ouverte à une hausse plus précoce que notre prévision actuelle, qui table sur décembre, si les prochaines données sur les prix se révèlent solides.”

Les contrats à terme sur taux d’intérêt anticipent une probabilité d’environ 55 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre, contre environ 40 % avant le discours.

LES ATTENTES EN MATIÈRE D’INFLATION DOIVENT ÊTRE “SURVEILLÉES DE PRÈS” Kevin Warsh n’a pas donné de calendrier pour les hausses de taux et a explicitement précisé que ses remarques ne devaient pas être considérées comme des “indications prospectives” ni même comme la “fonction de réaction” plus explicite que les investisseurs et les analystes de la Fed lui ont suggéré de fournir — deux éléments qu’il estime inappropriés ou impossibles à fournir avec précision. Mais ces propos constituent néanmoins ses commentaires les plus détaillés à ce jour sur l’état d’avancement des efforts de la Fed pour ramener l’inflation àson objectif de 2 % après plus decinq ans au-dessus de ce seuil, ainsi que sur la manière exacte dont il interprète les données qui montrent un marché du travail “stable”, une croissance résiliente, des investissements des entreprises en forte hausse et des conditions financières dans lesquelles il a “du mal” à discerner le moindre signe de resserrement.

“L’inflation est supérieure à notre objectif de 2 %”, a déclaré Kevin Warsh, soulignant que l’objectif d’inflation de la Fed, mesuré par la variation sur 12 mois de l’indice PCE, est “ferme” et “fixe”.

“La Fed devrait actuellement se concentrer avant tout sur les prix”, a-t-il déclaré. Le président dela Fed a précisé, dans une autre remarque,qu’ il considérait actuellement les anticipations d’inflation comme ancrées, même s’il fallait lessurveiller “de près”. “C’est le rôle de la Fed de veiller à ce que les anticipations d’inflation ne se dérapent pas”, a déclaré Kevin Warsh. Il a également indiqué que non seulement l’économie semblait résiliente, mais que , compte tenu des taux d’intérêt actuels du marché et d’ un taux directeur à court terme de la Fed resté inchangé dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre, “les marchés du crédit et des prêts ne montrent guère de signes de resserrement monétaire”, des commentaires qui pourraient préparer le terrain pour des arguments en faveur d’une hausse des taux si l’inflation persistait. Lors de la réunion de juillet, un sentiment en faveur d’un resserrement de la politique monétaire s’était fait jour, trois responsables ayant exprimé leur désaccord quant à la décision demaintenir le taux directeur inchangé.

Les chiffres clés du chômage, de la croissance de l’emploi et de l’inflation à la consommation pour le mois d’août seront publiés au début du mois prochain.

Banques centrales
Inflation
Kevin Warsh
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