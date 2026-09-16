Warsh, de la Fed, expose les facteurs à l'origine de la hausse des rendements obligataires

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(Réécriture et mise à jour de l'ensemble du texte)

* Le président de la Fed décrit les facteurs à l’origine de la hausse des rendements obligataires

* Selon M. Warsh, la bonne santé de l'économie, la vigueur des investissements et les facteurs géopolitiques pèsent sur les rendements

* Warsh ne lie pas la hausse des rendements à des inquiétudes concernant la politique monétaire

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a laissé entendre mercredi que, parmi les facteurs à l’origine de la hausse des rendements obligataires, la perte de confiance dans la capacité de la banque centrale à lutter contre l’inflation ne figurait pas sur la liste.

Au contraire, la hausse des coûts d’emprunt s’explique par la vigueur de l’économie et la forte augmentation des dépenses d’investissement, qui ont intensifié la concurrence pour les capitaux, a déclaré M. Warsh lors d’une conférence de presse à l’issue de la dernière réunion de la Fed.

« La forte hausse des dépenses d’investissement, que j’ai évoquée dans mon intervention, est bien réelle, et les entreprises dites “hyperscalers” sont présentes sur le marché pour lever des fonds; la concurrence pour les capitaux est donc bien réelle », a déclaré M. Warsh.

Enfin, il a ajouté que les facteurs politiques instables à travers le monde contribuaient également à la hausse des coûts du crédit.

« La situation dans les zones de tension à travers le monde fait grimper les rendements à long terme », a déclaré M. Warsh. « Il ne s’agit pas simplement des cours au comptant de l’énergie ou du maïs, du soja ou du blé, mais de la différence entre ces cours au comptant et ce que l’on appelle les "crack spreads", ce que cela implique pour les produits qui se retrouvent dans les magasins à travers le pays », a précisé le responsable.

La liste dressée par M. Warsh rejoignait les commentaires formulés plus tôt dans le mois par le président de la Fed de New York, John Williams. Il avait déclaré à CNBC lors d’une interview que ce qui faisait grimper les rendements, « c’est en réalité une économie américaine solide et des perspectives économiques favorables, alimentées par d’importants investissements dans l’IA, les centres de données et la technologie en général; je considère donc cela davantage comme le reflet de la vigueur de l’économie ».

Qu’est-ce qui ne figure pas sur cette liste de facteurs? Une crainte directe concernant l’inflation ou la capacité de la Fed à ramener les fortes pressions sur les prix vers son objectif de 2%. Autre élément absent de la liste? Les inquiétudes quant à la viabilité des déficits américains, alors que le niveau de la dette publique américaine a franchi la barre des 40 000 milliards de dollars.

La hausse des rendements avait fortement influencé les anticipations du marché quant à l’issue de la réunion, au cours de laquelle les responsables ont voté à l’unanimité de relever le taux directeur au jour le jour de la banque centrale, d’un quart de point de pourcentage, le portant ainsi entre 3,75% et 4%.

Les marchés avaient largement anticipé la perspective d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed à la suite des commentaires formulés par Warsh fin août lors de la conférence de recherche organisée par la Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming. À cette occasion, après s’être peu exprimé sur la politique monétaire, Warsh avait déclaré que la Fed agirait pour garantir le retour de l’inflation à l’objectif de 2%.

M. Warsh a expliqué lors de sa conférence de presse que les marchés n’avaient pas contraint la Fed à procéder à une hausse. Certains acteurs du marché craignaient que si la Fed ne relevait pas ses taux, cela ne fasse grimper les rendements encore plus haut qu’ils ne le sont actuellement.

« Je vais observer les cours du marché et voir ce qu’ils ont à dire. Mais c’est nous qui avons pris la décision aujourd’hui », a déclaré Warsh aux journalistes.