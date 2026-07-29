Warsh, de la Fed, estime que les indications prospectives sont prudentes en période de crise, mais pas dans un contexte favorable

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi qu'il pouvait être prudent de fournir davantage d'indications prospectives sur les décisions de politique monétaire en période de crise financière, comme ce fut le cas en 2008-2009, mais qu'il valait la peine de réexaminer ces indications lors de périodes plus clémentes.

“Eh bien, en période de crise, cela me semble être une politique très prudente. Mais dans des conditions plus favorables, il me semble qu’il vaut la peine de les réexaminer”, a déclaré Warsh lors d’une conférence de presse après que les responsables de la Fed ont maintenu leurs taux inchangés. “Cependant, les marchés, les acteurs du marché et les journalistes ont appris à dévorer toutes ces informations. Je suis donc conscient que le retrait des indications prospectives nécessite une certaine période de transition.”

Warsh a ajouté que les responsables des banques centrales ont naturellement tendance à resserrer leur politique monétaire lorsqu’ils constatent une stabilité de l’emploi et une hausse de l’inflation sous-jacente.