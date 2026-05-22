Warsh affirme qu'il dirigera une Réserve fédérale « tournée vers les réformes »

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Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré vendredi qu'il mènerait un programme « axé sur les réformes » sous sa direction.