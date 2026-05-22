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Warsh affirme qu'il dirigera une Réserve fédérale « tournée vers les réformes »
information fournie par Reuters•22/05/2026 à 18:24
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage
automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à
l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le nouveau président de la
Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré vendredi qu'il mènerait
un programme « axé sur les réformes » sous sa direction.
Kevin Warsh, candidat de Donald Trump pour la présidence de la Réserve fédérale (Fed), a prêté serment vendredi en remerciant le président américain et en s'engageant à tirer les leçons des "erreurs" et des "succès" passés. Le Sénat américain avait confirmé ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.05.2026•18:26•
Les relations entre le bloc européen et la Chine se sont tendues ces derniers mois, illustrant l'extrême dépendance de l'économie européenne à l'égard de ce pays. L'ouverture commercial reste "la priorité" de l'Union européenne, mais l'UE doit rééquilibrer sa relation ...
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