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Waller, de la Fed : un nouveau chiffre d'inflation élevé constituera un « signal »
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré lundi qu’en examinant les données sur l’inflation publiées cette semaine, il accorderait beaucoup plus d’importance à un nouveau chiffre élevé qu’à un chiffre en baisse.

“Nous partons essentiellement de près de cinq à six mois de "hausse, hausse, hausse, hausse"” en matière d’inflation, a déclaré M. Waller. “Si j’obtiens un nouveau chiffre élevé, je vais le considérer comme un signal, et non comme du bruit… À l’inverse, comme j’ai eu cinq ou six mois d’affilée de ce type, il m’en faudra peut-être encore deux ou trois pour pouvoir dire: "D’accord, c’est vraiment un signal."

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