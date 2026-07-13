 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Waller, de la Fed, déclare qu'il préférerait viser une fourchette d'inflation
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré lundi qu’il préférerait que la banque centrale vise une fourchette d’inflation plutôt qu’un objectif de 2 % en tant qu’estimation ponctuelle, car cette dernière approche est trop restrictive.

« Personnellement, je préférerais une fourchette d’inflation, disons entre 1,5 % et 2,5 %, car — l’idée que je puisse la contrôler avec exactitude n’est pas raisonnable d’espérer que quiconque en soit capable », a déclaré M. Waller. « Je pense que parfois, une estimation ponctuelle est tout simplement trop restrictive pour juger du succès ou de l’échec. »

Banques centrales
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank