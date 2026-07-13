Waller, de la Fed, déclare qu'il préférerait viser une fourchette d'inflation

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Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré lundi qu’il préférerait que la banque centrale vise une fourchette d’inflation plutôt qu’un objectif de 2 % en tant qu’estimation ponctuelle, car cette dernière approche est trop restrictive.

« Personnellement, je préférerais une fourchette d’inflation, disons entre 1,5 % et 2,5 %, car — l’idée que je puisse la contrôler avec exactitude n’est pas raisonnable d’espérer que quiconque en soit capable », a déclaré M. Waller. « Je pense que parfois, une estimation ponctuelle est tout simplement trop restrictive pour juger du succès ou de l’échec. »