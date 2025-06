Waldemar Kita allume la LFP, Aristouy et l'OM

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Waldemar Kita a abordé le nouveau projet nantais avec l’arrivée prochaine de Luis Castro sur le banc des Canaris, sans oublier d’égratigner la gestion du football français, Pierre Aristouy et l’Olympique de Marseille. Le président de l’institution nantaise depuis 2007 annonce ainsi un renouveau pour le FCN avec son nouveau technicien : « Je ne me fixe pas d’objectif, je pense à construire, voir à l’œuvre la philosophie du coach, avec des nouvelles têtes, des départs. On pourra mieux sentir les choses en septembre-octobre. On n’a pas été à la hauteur pendant deux-trois ans et je voudrais que les gens viennent au stade pour prendre du plaisir, qu’on puisse marquer des buts et pas défendre tout le temps. » Le président des Canaris a également admis devoir réviser son budget pour les saisons à venir en le résumant par la tirade « Quand vous ne pouvez pas vous acheter du saumon, on ne doit dépenser qu’en fonction de ses propres moyens, vous ne prenez que du salami et encore, il nous faut mettre en plus de l’argent, on le sait ». …

LB pour SOFOOT.com