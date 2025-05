information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 17:00

Waalwijk rembourse ses supporters après la déroute à Groningue

Waalwijk s’est fait boire.

Ce dimanche, le club néerlandais de Waalwijk s’est incliné lourdement sur le terrain de Groningue 6 buts à 1. Inacceptable pour le dernier du championnat , qui s’est fendu d’un communiqué pour tenter de faire passer la pilule du week-end en réalisant un geste pour ses supporters : « Les Jaune et Bleu veulent montrer qu’ils apprécient grandement le soutien à Euroborg où une performance sportive particulièrement décevante a été livrée, et s’occupent ainsi des supporters qui ont fait le long déplacement et ont assisté à la défaite 6-1 . Les supporters qui se sont rendus à Groningue seront contactés la semaine prochaine pour la suite du traitement. » …

EG pour SOFOOT.com