"VRAISEMBLABLEMENT PAS" DE COUP DE POUCE AU SMIC, DIT CASTEX PARIS (Reuters) - Jean Castex a déclaré mercredi qu'il n'y aurait "vraisemblablement pas" de coup de pouce au Smic le 1er janvier 2021 en France. Interrogé sur RMC et BFM sur un éventuel bonus à la revalorisation automatique du salaire minimum, le Premier ministre a répondu: "Pas de coup de pouce du Smic, vraisemblablement pas." "On vient de recevoir les préconisations (...) on n'a pas encore arrêté la décision entre 1% et 1,2% d'augmentation, ce qui, compte tenu de la conjoncture économique globale, sera quand même une hausse qui évidemment n'est pas merveilleuse mais n'est pas négligeable non plus", a-t-il ajouté. Le gouvernement doit officialiser sa décision dans le courant du mois après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans laquelle siègent les organisations d'employeurs et de salariés et qui doit se réunir à la mi-décembre. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

