Voyages en avion : attention à la taille de votre bagage cabine

Les compagnies aériennes peuvent se ranger en deux catégories. Celles, traditionnelles (Air France, KLM, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, American, Delta, United, etc.), qui adhèrent à IATA, l'association internationale des transporteurs aériens, et respectent des règles communes.

Et les autres… Souvent des low cost. Dans cette autre catégorie, les dimensions autorisées des bagages de cabine peuvent alors varier et vous mettre face à des situations peu confortables et dans la plupart des cas coûteuses. Ainsi, voyager à l'aller avec une low cost et revenir avec une autre ne garantit pas que le bagage de cabine soit accepté en franchise lors des deux trajets.

Aéroports de Paris : un plan pour améliorer le contrôle aux frontièresLes deux centimètres de différence d'une compagnie à l'autre ne permettront pas à la valise d'entrer dans le gabarit de contrôle à la porte d'embarquement. Sanction : le bagage sera dirigé vers la soute et le passager devra alors régler une cinquantaine d'euros de supplément pour cette manutention. Donc, avant de partir, vérifiez la compatibilité des dimensions des valises avec les références d'easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling, Wizzair, etc.. Les infos se trouvent sur les sites Internet. Contrôlez aussi les dimensions du petit sac à dos, du sac photo ou de la sacoche d'ordinateur, également autorisé en cabine (40 x 30 x 20 cm, en principe) qui doit prendre

... Source LePoint.fr