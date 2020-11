Voyage inédit aux origines du luxe français

La France est LE pays du luxe ; sa patrie, son berceau et sa terre promise. Le monde entier s'accorde sur ce point, on trouve à l'intérieur de nos frontières un foisonnement unique de savoir-faire exceptionnels, d'artisans hors normes, de produits exclusifs, rares et coûteux... « Sur les 270 marques de luxe au monde, 130 sont françaises et concentrent à elles seules le quart des ventes », recense la journaliste Laurence Picot, auteur du livre Les Secrets du luxe. Histoire d'une industrie française (coédition E/P/A & Arte Éditions, 256 pages, 39,95 euros*), en librairie depuis le 21 octobre dernier. Mais si notre pays est aujourd'hui l'étendard du luxe, on sait bien peu de choses des origines de cette spécialité hautement française. C'est tout l'objet de ce beau livre truffé d'illustrations. L'auteur, journaliste spécialisée dans les industries du luxe qui a créé le collectif art science LuxInside, remonte le fil de cette histoire extraordinaire. Pourquoi le luxe et la France ont-ils destin lié ?

Colbert est prêt à tout

Pour comprendre, il fallait déjà savoir comment tout avait commencé... Laurence Picot a donc entamé un voyage à travers les siècles et plongé tête baissée dans les documents d'archives, publiques et privées. Après des mois d'enquête, elle a fini par dénicher le document fondateur, le point de départ, la première pierre, celle sur laquelle les industries du luxe ont

