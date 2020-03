Voyage immobile #4 - Destination Inde

« Il y a des chemins en ce monde que peu de gens empruntent, des chemins où le flot de vies étonnantes se croise et écoule dans le lit caillouteux de rivières inconnues. » Ces chemins, le poète Bibhouti Bhoushan Banerji (1894-1950), sorte de Henry David Thoreau indien, les a mille fois parcourus, et ils ont enchanté sa vie. Dans ce récit lyrique et visionnaire construit comme une conversation métaphysique avec la nature, écrit entre 1937 et 1939 (et pour la première fois traduit en français), il se souvient de cette « rencontre avec la vie ». « Sauf que ces souvenirs ne sont pas joyeux, poursuit-il. C'est de mes mains que cette nature sauvage et libre a été détruite, et je sais que les divinités de la forêt ne me le pardonneront jamais. On dit que le poids du péché est plus léger si le pécheur le confesse. Tel est l'objet du récit. »

Calcutta, 1920. Voilà un an que Satyacharan, alter héros de l'auteur, est sans travail. Pas une société commerciale, pas une école, pas un journal ni la maison d'aucun homme riche où il ne soit allé tenter sa chance. Mais à chaque fois la même réponse : aucun poste disponible. Jusqu'au jour où un vieil ami d'université, croisé au hasard, lui propose d'administrer l'un des domaines forestiers de son père, aux confins du Bihar - au nord-est de l'Inde.

L'idée de se dissoudre dans cette région ensauvagée, si loin du raffinement et des plaisirs de Calcutta, ne l'excite pas, mais

