Vous avez oublié quelque chose dans votre déclaration d’impôts : que faire ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 28/05/2026 à 13:32

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Une erreur dans votre déclaration d’impôts n’est pas forcément définitive. Encore faut-il connaître les bons délais et la bonne démarche à suivre.

Un revenu passé à la trappe, une case cochée trop vite, un don oublié, une charge non déclarée… Une erreur dans une déclaration d’impôts arrive plus souvent qu’on ne l’imagine. La bonne nouvelle, c’est qu’elle n’est pas forcément irréversible. L’administration fiscale permet de corriger une déclaration, à condition d’agir dans les bons délais et par le bon canal. Le plus important est donc de ne pas laisser traîner la situation, surtout si l’oubli entraîne un impôt plus élevé.

Modifier sa déclaration : une démarche qui dépend du calendrier

Pendant la période déclarative, la correction reste très simple pour les contribuables qui déclarent en ligne . Il suffit de retourner dans son espace particulier sur le site impots.gouv.fr, d’accéder à la déclaration, puis de modifier les montants ou les cases concernées. La déclaration rectifiée remplace alors la précédente . Tant que la date limite de dépôt n’est pas passée, cette opération peut être réalisée plusieurs fois. C’est le cas, par exemple, si vous retrouvez un justificatif de don, une facture ouvrant droit à un crédit d’impôt ou un revenu à ajouter.

Une fois la campagne terminée, la démarche change. Après réception de l’avis d’impôt, le service de correction en ligne est généralement ouvert de début août à début décembre. Il concerne les personnes ayant déclaré leurs revenus sur Internet, y compris celles qui ont bénéficié de la déclaration automatique . Depuis l’espace particulier, il faut cliquer sur « Accédez à la correction en ligne », puis rectifier les éléments nécessaires. Revenus, charges, réductions et crédits d’impôt, personnes à charge ou encore éléments liés à l’impôt sur la fortune immobilière peuvent, dans la plupart des cas, être modifiés.

Une réclamation reste possible après la fermeture du service

Certaines corrections ne passent toutefois pas par ce service. Une erreur d’état civil, la désignation d’un tiers de confiance ou plusieurs changements de situation familiale dans l’année peuvent nécessiter une autre démarche, notamment via la messagerie sécurisée ou une déclaration papier. Les contribuables ayant envoyé une déclaration papier doivent, eux, adresser une déclaration rectificative à leur centre des finances publiques, en reprenant l’ensemble des rubriques concernées et en indiquant clairement qu’elle annule et remplace la précédente.

Si le délai de correction en ligne est dépassé, tout n’est pas perdu. Il reste possible de déposer une réclamation, en ligne depuis la messagerie sécurisée de son espace personnel ou par courrier, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l’impôt. Il faut alors expliquer précisément l’erreur, joindre les justificatifs utiles et conserver une trace de la demande. Attention toutefois : une réclamation ne suspend pas automatiquement le paiement de l’impôt. Pour cela, il faut demander expressément un sursis de paiement.

Le bon réflexe pour éviter une sanction plus lourde

Après correction, l’administration recalcule l’impôt. Si la modification réduit le montant dû, un nouvel avis est envoyé et un remboursement peut intervenir sur le compte bancaire du contribuable. Si, au contraire, l’oubli entraîne un supplément d’impôt, un avis rectificatif précise la somme à régler et la date limite de paiement. En cas de déclaration tardive, des pénalités peuvent s’ajouter : 10 % avant mise en demeure, davantage ensuite, avec des intérêts de retard. Corriger spontanément reste donc le meilleur réflexe, car le droit à l’erreur permet souvent d’éviter une sanction plus lourde.

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