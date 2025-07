Vous aimez Lamine Yamal ? Vous allez adorer Vicky López !

Vous aimez Lamine Yamal ? Vous allez adorer Vicky López. Star montante d'une équipe espagnole qui n'en manque pas, elle fait parler son sens du dribble au milieu de terrain et s'affirme comme une future cadre. Native de Madrid, elle n'a eu aucun mal à rejoindre le Barça, prouvant une fois de plus que le Catalan est la LV1 de l'équipe nationale.

Non, l’Espagne ne va pas lever le pied contre l’Italie, ce vendredi soir, pour la dernière journée de phase de groupes. Après en avoir collé cinq au Portugal et six à la Belgique, les championnes du monde en titre vont tenter de trouver le chemin des filets au moins quatre fois pour ainsi devenir détentrices du record de buts en poule d’un Euro, pour l’instant encore dans les mains de l’Angleterre version 2022. Parmi les Espagnoles, ce ne sont pas les vedettes, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí, ni la meilleure buteuse Esther González qui font la plus forte impression, mais plutôt Vicky López, que le grand public ne connaît pas encore autant, mais qui n’attend pas pour faire parler d’elle.

Des airs de Lamine Yamal

À seulement 18 ans – elle soufflera sa 19 e bougie la veille de la finale -, elle bat chaque record de précocité : plus jeune buteuse espagnole lors d’un tournoi international, plus jeune buteuse du Barça, plus jeune joueuse de l’histoire de la Liga F, meilleure joueuse du Mondial U17 en 2022, autrice de 60 buts en 17 matchs du championnat espagnol U18, déjà dans la discussion pour le Ballon d’or… Son numéro 19, ses fines jambes et son goût pour le beau geste font évidemment faire un parallèle simpliste avec son ami Lamine Yamal. Même si ce dernier, placé plus haut sur le terrain, lui donne souvent des conseils sur sa façon de dribbler, Vicky López n’a pas eu besoin de lui pour arriver à ce niveau-là, elle qui s’est façonnée seule et qui mène de front en parallèle des études, en vue d’obtenir un diplôme d’administration des affaires, après avoir obtenu son bac scientifique.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com