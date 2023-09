Vote du budget : "Ca ne fait plaisir à personne", mais le recours est 49.3 est "probable", selon Braun-Pivet

En majorité relative à l'Assemblée nationale, le camp présidentiel doit se résoudre une nouvelle fois à l'arme constitutionnelle.

Yael Braun-Pivet, le 18 juillet 2023, à Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Un nouveau "passage en force" écrit d'avance. Après la Première ministre Elisabeth Borne, qui avait jugé que l'exécutif aurait "certainement à recourir" à l'article 49.3 de la Constitution sur le vote du budget 2024, la présidente de l'Assemblée nationale a fait part de ses regrets face à un recours auquel "tout le monde s'attend".

"Le vote d'un budget signe l'appartenance à une majorité. Nous n'avons pas trouvé, malgré nos efforts, des partenaires pour former une coallition. Nous sommes en état de majorité relative. La conséquence directe de cela, c'est qu'il est probable que le gouvernement soit obligé d'activer le 49.3 sur le vote budgétaire" , a t-elle commenté à l'antenne de franceinfo , mercredi 13 setembre.

Des Français "choqués" par le ton des débats à l'Assemblée

"Tout le monde s'y attend. Ca ne fait plaisir à personne, parce que nous aurions préféré avoir une majorité, ou la trouver au sein de l'Assemblée nationale".

La locataire du perchoir de l'hémicycle en a profité pour évoquer l'atmosphère parfois explosive au sein de la Chambre basse du Parlement. "L'Assemblée est éruptive par moments mais pas toujours, et c'est heureux. J'espère que les débats seront plus apaisés cette année. Tout l'été, les Français m'en ont parlé et m'ont dit qu'ils étaient choqués par ce qu'ils voyaient à l'Assemblée nationale", a t-elle décrit.

Mardi soir, le président du groupe des députés Liot a prévenu que "rien n'est à exclure" en matière de censure du gouvernement, à l'issue d'une discussion "franche" à Matignon. "Nous verrons au cas par cas comment ça va se passer. Si nous n'obtenons pas satisfaction, évidemment nous nous réservons toujours la possibilité de déposer une motion de censure", a déclaré M. Pancher après une heure d'entretien avec la Première ministre. "J’observe que nos collègues de LR se posent de plus en plus la question de l’opportunité ou pas de voter une motion de censure. C’est quand même un appel à la sagesse lancé en direction du président Macron qui aurait intérêt à enfin écouter les uns et les autres. On ne peut pas continuer à travailler comme ça pendant 4 ans",a ajouté le député de la Meuse.

M. Pancher a également "expliqué à la Première ministre que le président Macron s'y était pris comme un pied" en recevant fin août à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) les partis politiques: "cela aurait été mieux de discuter avec les responsables des groupes parlementaires" étant donné que le gouvernement ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale.