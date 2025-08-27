 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vote de confiance : près des trois-quarts des Français souhaitent voir François Bayrou échouer
information fournie par Boursorama avec Media Services 27/08/2025 à 11:42

La chute du gouvernement ne serait pas problématique car la situation économique de la France "est déjà très grave (et) ne peut pas être pire", selon une majorité de Français.

François Bayrou à Boissy-la-Rivière, le 26 août 2025. ( POOL / THIBAUD MORITZ )

Une large majorité de Français (72%) ne souhaite pas que François Bayrou obtienne une majorité de soutien lors du vote de confiance du 8 septembre, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mardi 26 août.

Le chef du gouvernement n'a pas l'opinion publique de son côté : seuls 27% des personnes interrogées disent espérer que François Bayrou soit maintenu en fonction par les députés.

À rebours du discours alarmiste de l'exécutif, la plupart des sondés considèrent que la chute du gouvernement ne serait "pas problématique pour la situation économique et financière du pays" (22%) ou que cette situation "est déjà très grave (et) ne peut pas être pire" (51%).

Nouvelle majorité, démission du président ?

Au-delà du départ de François Bayrou et son équipe, acté dans les esprits, tous les scénarios semblent convenir aux Français : si la nomination d'un Premier ministre tient la corde (81%), une nette majorité se dégage aussi pour une dissolution et de nouvelles élections législatives (69%), voire pour une démission d'Emmanuel Macron (67%).

Sondage réalisé par internet le 26 août auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française en métropole, âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.

    Les chiffres sont glaçants : en 1957, le déficit extérieur dépasse 1,2 milliard de dollars. Il faut 350 francs pour un dollar. Le budget 1958 prévoit un « découvert » d'au moins 1 200 milliards d'anciens francs.. nul besoin de rappeler comment De Gaulle a retablit nos finances . deja par la verité.. nous on ne parle pas des aides aux entreprises qui ont explosé.. des richesses qui s accumulent .. et il a devalué le franc .. on comprend comme ca ne va pas etre simple de s en sortir

