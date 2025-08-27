Vote de confiance : près des trois-quarts des Français souhaitent voir François Bayrou échouer

La chute du gouvernement ne serait pas problématique car la situation économique de la France "est déjà très grave (et) ne peut pas être pire", selon une majorité de Français.

Une large majorité de Français (72%) ne souhaite pas que François Bayrou obtienne une majorité de soutien lors du vote de confiance du 8 septembre, selon un sondage Elabe pour BFMTV publié mardi 26 août.

Le chef du gouvernement n'a pas l'opinion publique de son côté : seuls 27% des personnes interrogées disent espérer que François Bayrou soit maintenu en fonction par les députés.

À rebours du discours alarmiste de l'exécutif, la plupart des sondés considèrent que la chute du gouvernement ne serait "pas problématique pour la situation économique et financière du pays" (22%) ou que cette situation "est déjà très grave (et) ne peut pas être pire" (51%).

Nouvelle majorité, démission du président ?

Au-delà du départ de François Bayrou et son équipe, acté dans les esprits, tous les scénarios semblent convenir aux Français : si la nomination d'un Premier ministre tient la corde (81%), une nette majorité se dégage aussi pour une dissolution et de nouvelles élections législatives (69%), voire pour une démission d'Emmanuel Macron (67%).

