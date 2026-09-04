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Von der Leyen va dévoiler un financement de 200 mlns d'euros pour le Groenland-FT
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 06:35
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La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va annoncer un nouveau financement de 200 millions d'euros pour le Groenland lors d'un déplacement ce week-end dans la capitale, Nuuk, a rapporté vendredi le Financial Times.

L'annonce de ce fonds, prévu pour 2026 et 2027, sera faite dimanche, selon le journal, qui cite deux responsables européens au fait du déplacement d'Ursula von der Leyen.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Rishabh Jaiswal; version française Camille Raynaud)

Groenland
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