Von der Leyen va appeler à la solidarité européenne et à un resserrement des liens avec le Canada

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Paris

par Jan Strupczewski et Yves Herman

La présidente de la Commission européenne appellera mercredi à la solidarité ​au sein de l'Union européenne (UE) pour faire face aux défis que posent le changement climatique, l'intelligence artificielle et la concurrence de la Chine, en soulignant ​qu'aucun pays de l'UE ne peut les relever seul.

Dans son discours annuel devant le Parlement européen, ​Ursula von der Leyen exposera les ⁠priorités de l'UE pour l'année à venir.

La présidente de la Commission ‌européenne, qui entame actuellement son deuxième mandat de cinq ans à la tête de l'exécutif européen, insistera sur la nécessité ​de préserver l'indépendance de ‌l'Europe dans divers secteurs, notamment ceux de l'énergie, des ⁠matières premières et des technologies propres, ont indiqué des responsables.

Pour y parvenir, les pays de l'UE devront non seulement travailler ensemble, mais aussi s'appuyer sur ⁠des partenaires solides ‌comme le Canada, dont le Premier ministre, Mark Carney, sera ⁠présent à Strasbourg et où prononcera jeudi un discours devant le Parlement ‌européen.

Ursula von der Leyen devrait souligner que, bien que le ⁠Canada ne puisse pas devenir membre de l'Union européenne, ⁠le bloc souhaite s'en ‌rapprocher autant que possible, car il partage les valeurs de l'Europe et ​pourrait aider l'UE à réduire sa ‌dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment en ce qui concerne les matières premières et leur transformation, ​ont déclaré des responsables.

La présidente de la Commission européenne devrait rappeler qu'elle était favorable à des négociations avec la Chine sur les ⁠moyens de réduire le déficit commercial de l'UE, mais que ces discussions devaient aboutir rapidement, faute de quoi l'UE serait contrainte de recourir à d'autres mesures pour protéger son économie.

Ursula von der Leyen devrait également aborder les questions du changement climatique, de l'IA et de l'immigration, ont dit les ​responsables.

(version française Camille Raynaud)