Von der Leyen (UE) se rendra à Washington à la demande de Zelensky

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dimanche qu'elle se rendrait lundi à Washington avec d'autres dirigeants européens pour rencontrer Donald Trump, à la demande du président ukrainien Volodimir Zelensky.
Ursula von der Leyen va également accueillir Volodimir Zelensky à Bruxelles dimanche et ils assisteront ensemble à la réunion de la "Coalition des volontaires" qui se tient à distance, a-t-elle déclaré dans un message sur le réseau social X.
(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore ; version française Kate Entringer)
