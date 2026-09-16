Von der Leyen propose la création d'un conseil de sécurité européen

Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles

Ursula von ‌der Leyen a proposé mercredi la création d'un ​conseil de sécurité européen pour mieux faire face aux menaces croissantes visant le continent, émanant notamment de Russie.

En ​formulant cette proposition dans son discours annuel sur l'état de l'Union ​devant le Parlement européen, ⁠la présidente de la Commission a précisé qu'un ‌tel conseil travaillerait en étroite collaboration avec des partenaires tels que le Canada, la ​Norvège, le Royaume-Uni ‌ou l'Ukraine.

"La foi de l'Europe dans la ⁠coopération a toujours été motivée par la paix. C'est notre raison d'être. Aujourd'hui, cette paix est menacée. ⁠La guerre ‌d'agression de la Russie contre l'Ukraine fait ⁠rage. Et les menaces s'accumulent sur notre sol", ‌a dit Ursula von der Leyen, citant ⁠notamment la tentative d'attaque de drone sur ⁠l'aéroport de Leipzig ‌début août, que l'Allemagne a attribuée à la ​Russie.

"Nous ne devons nourrir ‌aucune illusion sur ce qui est en train de se passer: les ​menaces hybrides auxquelles l'Europe est confrontée sont de moins en moins hybrides et de ⁠moins en moins des menaces", a-t-elle ajouté, évoquant les cyberattaques, les actes de sabotage, les incendies et les incursions de drones observés dans plusieurs pays.

(Andrew Gray et Lili Bayer, version française Bertrand Boucey, édité par ​Benoit Van Overstraeten)