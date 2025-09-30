Von der Leyen promet les objectifs climat de l'UE avant la COP30

L'Union européenne présentera ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 et 2040 avant la COP30 qui se tiendra en novembre au Brésil, a assuré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que les Vingt-Sept ont manqué la récente date butoir fixée par les Nations unies en raison de divisions internes.

"Avant la COP30 à Belem, nous fixerons des objectifs de CDN [contributions déterminées au niveau national] pour 2035 et 2040", a affirmé Ursula von der Leyen dans un message vidéo diffusé lors d'un événement à Bruxelles.

Plusieurs observateurs restent toutefois sceptiques sur le respect par les Etats membres de l'UE du calendrier annoncé. Des pays comme la France, l'Allemagne et la Pologne ont réclamé que les objectifs climatiques de l'UE soient discutés lors d'un sommet européen fin octobre, alors que la COP30 doit avoir lieu du 10 au 21 novembre.

"Je ne sais pas si on sera dans les temps pour Belem. Cela dépend aujourd'hui de très nombreux éléments", confie un haut responsable polonais.

Tout en s'efforçant de faire pression sur les pays membres, Ursula von der Leyen a reconnu dans son message mardi qu'il faudrait une bonne dose de pragmatisme pour parvenir à un accord, dans un contexte bouleversé par le retour à la Maison blanche de Donald Trump, climatosceptique affiché, par la remise en cause des énergies renouvelables ou encore par la priorité désormais donnée aux dépenses militaires.

"La manière dont nous atteindrons ces objectifs sera différente. Le monde a changé", a déclaré Ursula von der Leyen. "La concurrence mondiale est féroce et pas toujours équitable. Nous avons besoin de plus de souplesse, de pragmatisme, mais en maintenant un cap, nous offrons de la stabilité aux travailleurs, de la clarté aux entreprises et de la certitude aux investisseurs", a-t-elle fait valoir.

(Kate Abnett; Jean-Stéphane Brosse pour la version française; édité par Augustin Turpin)