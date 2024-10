Von der Leyen appelle l'Europe à investir davantage dans la recherche

( AFP / FREDERICK FLORIN )

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a mis en garde mardi contre la perte de terrain de l'Europe dans la course mondiale à la technologie, et appelé à augmenter les dépenses de recherche pour "inverser la tendance".

"Nous devons placer la recherche et l'innovation au coeur de l'économie européenne", a déclaré Mme von der Leyen lors d'une cérémonie pour le 70e anniversaire de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Cern), à Genève.

"Tout comme il y a 70 ans, nous vivons une époque de concurrence géopolitique accrue", a-t-elle déclaré, rappelant la fuite de cerveaux subie par l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

"Nous sommes au coeur d'une course mondiale aux technologies qui façonneront le monde de demain, des technologies propres aux technologies quantiques, de l'intelligence artificielle à la fusion", a ajouté la dirigeante européenne, déplorant que "bien que l'Europe compte plus de chercheurs que les Etats-Unis et la Chine, nous perdons du terrain dans de nombreux domaines".

Soulignant que la part mondiale des demandes de brevets issus de l'Europe a été réduite de moitié au cours des 20 dernières années, "passant de 30% à 15%", elle a appelé à "inverser la tendance" et affirmé souhaiter augmenter les dépenses de recherche dans le prochain budget de l'UE.