Volvo Cars annonce une perte nette et 2.500 suppressions de postes

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, contrôlé par le groupe chinois Geely, a annoncé vendredi une perte nette au troisième trimestre et la suppression de 2.500 postes, dont 2.000 en Suède, face aux droits de douane américains et l'hyperconcurrence de la Chine.

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"Nous continuons d'évoluer dans un environnement très difficile, marqué par de fortes pressions extérieures", a déclaré Håkan Samuelsson, le patron du groupe spécialisé dans la vente de voitures électriques, cité dans un communiqué.

Qualifiant ce troisième trimestre de "très décevant", il a évoqué en particulier des marchés à la peine aux Etats-Unis et en Chine.

En Chine, Volvo Cars souffre de la "concurrence intense des nouvelles marques chinoises, qui a pratiquement supprimé toute possibilité de rentabilité pour les marques premium historiques".

Une situation qui a entraîné une baisse de près de 50% de son chiffre d'affaires dans ce pays, par rapport à l'an dernier.

Aux Etats-Unis, les "effets persistants" des droits de douane ainsi que la suppression des aides à l'achat de véhicules électrifiés pèse lourdement sur son activité.

"Les faibles performances enregistrées aux États-Unis et en Chine signifient que la moitié de nos activités ne contribuait pas à notre rentabilité", a précisé M. Samuelsson.

Volvo Cars bascule ainsi dans le rouge au troisième trimestre avec une perte nette de 5,7 milliards de couronnes (environ 513 millions d'euros), contre un bénéfice net de 4,5 milliards un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires s'est établi à 66,9 milliards de couronnes (6 milliards d'euros) sur cette période, en baisse de 23% par rapport à l'année dernière.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 3,7 milliards de couronnes suédoises (environ 330 millions d'euros), contre un bénéfice de 5,8 milliards de couronnes un an plus tôt.

Dans ce contexte, le groupe veut réaliser 5 milliards d'économies en supprimant 2.500 postes à travers le monde, dont 2.000 en Suède, "par la résiliation des contrats de consultants, de départs naturels et grâce à des plans de départ ciblés proposés aux salariés", a-t-il souligné dans son rapport trimestriel.

Volvo Cars a renoncé en 2024 à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en 2030.