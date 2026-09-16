Vols suspendus dans deux aéroports en Pologne, des avions militaires déployés

Les vols ont été suspendus aux aéroports de Lublin et Rzeszów en Pologne en raison du décollage d'avions de l'armée de l'air polonaise, a annoncé l'agence des services de navigation aérienne polonaise (PANSA) sur X.
L'aviation militaire polonaise mène des opérations préventives liés à des tirs de missiles russes contre l'Ukraine, a dit l'armée polonaise mercredi.
(Pawel Florkiewicz, version française Bertrand Boucey)
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