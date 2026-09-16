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Vols suspendus dans deux aéroports en Pologne, des avions militaires déployés
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 07:42
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Les vols ont été suspendus aux aéroports de Lublin et Rzeszów en Pologne en raison du décollage d'avions de l'armée de l'air polonaise, a annoncé l'agence des services de navigation aérienne polonaise (PANSA) sur X.

L'aviation militaire polonaise mène des opérations préventives liés à des tirs de missiles russes contre l'Ukraine, a dit l'armée polonaise mercredi.

(Pawel Florkiewicz, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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