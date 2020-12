Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen prévoit la vente de véhicules autonomes vers 2025-2030 Reuters • 06/12/2020 à 13:27









VOLKSWAGEN PRÉVOIT LA VENTE DE VÉHICULES AUTONOMES VERS 2025-2030 BERLIN (Reuters) - Le directeur général de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes, s'attend à ce que des véhicules autonomes soient prêts à la vente entre 2025 et 2030, a-t-il déclaré à un magazine. Selon Herbert Diess, l'amélioration des performances des puces informatiques nécessaires au fonctionnement des voitures autonomes, ainsi que les progrès en matière d'intelligence artificielle, accélèrent le processus. "Il est prévisible que les systèmes seront bientôt capables de maîtriser même les situations complexes de la conduite autonome", a-t-il déclaré à l'hebdomadaire Wirtschaftswoche. Le dirigeant a quitté BMW en 2015 et a aidé Volkswagen à se restructurer après le scandale du diesel avec un plan d'investissement de 73 milliards d'euros dans les véhicules électriques. (Emma Thomasson, version française Benjamin Mallet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.