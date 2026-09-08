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Vol de trois tableaux au musée Renoir de Cagnes-sur-Mur
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 11:09
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Un tableau inédit de Renoir sera mis aux enchères à Paris

Un tableau inédit de Renoir sera mis aux enchères à Paris

Trois tableaux ​ont été dérobés mardi du musée Renoir ​de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), a ​déclaré le maire (RN) ⁠de la ville ‌Bryan Masson sur sa page Facebook.

Il ​a ‌précisé que ⁠deux voleurs se sont introduits dans le ⁠musée ‌peu avant six ⁠heures du ‌matin, emportant ⁠quatre tableaux.

Les voleurs ont ⁠été pris ‌en chasse par ​la ‌police mais ils réussi à prendre ​la fuite, laissant ⁠tomber un des tableaux volés, a poursuivi le maire.

(Inti Landauro, Version française Benoit Van ​Overstraeten)

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3 commentaires

  • 12:10

    cyber_frog : le député maire de Cagnes sur mer est du RN. Bravo l'amélioration de la sécurité !!

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