Vol de données chez Free: un mineur mis en examen

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un mineur de 16 ans, soupçonné d'être l'auteur du vol de données personnelles de 19,2 millions de clients de l'opérateur et fournisseur d'accès Free, a été mis en examen mercredi soir par un juge d'instruction parisien, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Selon cette source, ce mineur interpellé lundi dans l'Essonne, déjà mis en cause dans d'autres dossiers comparables, a été placé par un juge des libertés et de la détention en centre éducatif.

Dans le détail, la source a précisé que ce mineur né en janvier 2008 a été mis en examen pour diverses infractions relatives à un système de traitement automatisé de données (accès et maintien frauduleux; introduction frauduleuse de données ; détention frauduleuse de données ; extraction frauduleuse de données), mais aussi pour collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux ou encore recel d'atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Il a aussi été mis en cause pour une tentative d'extorsion au préjudice de Xavier Niel, fondateur de Free : il est suspecté de lui avoir demandé 10 millions d'euros dans un message considéré comme une demande de rançon, en échange de la restitution du fichier, ce que le milliardaire a refusé.

Le parquet de Paris avait indiqué plus tôt dans la journée que ce mineur "identifié comme l'auteur de cette fuite était déjà sous contrôle judiciaire, pour avoir été interpellé en juin 2024 dans un dossier de fuites de données de clients notamment de Sport 2000, et de piratage des comptes Twitter (devenu X, NDLR) du groupe Altice (RMC, BFMTV)".

Le 21 octobre, la base de données de Free, portant sur 19,2 millions de clients français, soit la majorité des 22,8 millions d'abonnés de l'entreprise, "dont 5,11 millions incluant un numéro IBAN, a été mise en vente aux enchères par un hacker sur un forum cybercriminel", a rappelé le ministère public, qui avait confié l'enquête à la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C) de la préfecture de police.

Le fichier avait été revendu pour 20.000 euros, et le mineur avait empoché la moitié de la somme, selon une source proche de l'enquête.

Sollicitée par l'AFP, l'avocate du mise en cause, Me Camille Lucotte, s'est dite "très surprise qu’il soit le seul inquiété dans cette affaire, alors qu’il en est manifestement un acteur secondaire et que l’auteur principal est clairement identifié par les enquêteurs".

"Mon client est dans la volonté de coopérer avec la justice", a-t-elle ajouté, critiquant le parquet qui "morcelle les procédures, multiplie les perquisitions et les gardes à vue successives pour des faits connexes".