Voitures électriques: le chinois XPeng accuse de nouvelles pertes trimestrielles

Le constructeur chinois de voitures électriques XPeng, l'un des rivaux de Tesla en Chine, a annoncé mardi de nouvelles pertes trimestrielles en dépit de ventes en hausse, au moment où une guerre des prix pèse sur sa rentabilité.

( AFP / WANG ZHAO )

Fondé en 2014 à Canton (sud de la Chine), XPeng fait partie de ces dizaines d'audacieuses start-up apparues ces dernières années dans le pays pour accompagner le virage vers les véhicules électriques.

Le constructeur, qui est coté à la fois à Wall Street et à Hong Kong, est l'une des marques locales les plus en vue avec BYD et NIO.

Sur la période avril-juin, son chiffre d'affaires a atteint 8,11 milliards de yuans (1,02 milliard d'euros), soit une hausse de 60,2% sur un an, a indiqué le groupe.

Malgré des ventes en augmentation, le constructeur a encore accusé 1,28 milliard de yuans (environ 161 millions d'euros) de pertes trimestrielles.

Elles se chiffraient à 2,8 milliards de yuans un an plus tôt et à 1,37 milliard de yuans au premier trimestre, a souligné XPeng.

La Chine vise en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules électriques et hybrides.

De généreuses subventions à l'achat dans le pays ont permis à l'origine aux ventes de décoller.

Mais le marché chinois semble aujourd'hui être arrivé à une forme de maturité.

Pour maintenir la cadence, les constructeurs locaux se sont lancés depuis l'an dernier dans une guerre des prix au détriment de leur rentabilité.

"Nous sommes convaincus que nous retrouverons le chemin d'une croissance rapide", a souligné XPeng, assurant sa "détermination à remporter la compétition pour les technologies intelligentes et l'expansion mondiale".

XPeng a écoulé au deuxième trimestre un total de 30.207 véhicules en Chine et dans le monde, un chiffre en hausse de 30,2% sur un an.

En juillet, les modèles hybrides et 100% électriques ont représenté pour la première fois plus de la moitié des ventes d'automobiles en Chine, selon la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA).