Voici les images du cerveau les plus précises jamais publiées

Des images du cerveau à la précision jusqu'alors inégalée. Voilà ce qu'a dévoilé le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) ce 2 avril. Sur le plateau de Saclay, des chercheurs ont rendu publiques les premières images du cerveau humain obtenues par l'IRM (imagerie par résonance magnétique) la plus puissante au monde.

Appelé Iseult, l'outil a été conçu et développé par le CEA, le fruit d'une vingtaine d'années de recherche. Une réussite française dont s'est réjoui sur X Emmanuel Macron, soulignant « une avancée majeure et un espoir immense pour l'étude de notre santé »

« C'est une première mondiale d'envergure dans le domaine de l'imagerie cérébrale », se félicite Alexandre Vignaud, directeur de recherche au CEA. Les images sont les plus précises jamais publiées. Avec 11,7 teslas, l'IRM Iseult a une puissance bien supérieure aux outils hospitaliers (de 1,5 à 3 teslas) ou à d'autres appareils (à 7 teslas).

« On est capable de voir à l'échelle de quelques milliers de neurones et ainsi d'avoir en quelques minutes des détails très fins sur l'anatomie du cerveau, ses connexions et son activité », raconte le directeur de recherche.

La mise au point de cette nouvelle IRM a notamment été permise grâce à 20 volontaires sains, sans qu'aucun effet négatif ne soit identifié. Cela ouvre « de nouvelles perspectives pour l'exploration du