Voeux d'Emmanuel Macron : Clémentine Autain fustige une allocution "coupée du réel"

Après l'appel à "l'unité" lancé par le président de la République, la députée LFI appelle le chef de l'Etat à "balayer devant sa porte", dénonçant des "postures hors-sol".

Clémentine Autain, le 4 octobre 2022, à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"C'est lui qui divise les Français". Invitée de l'interview politique dans la matinale de France Inter lundi 2 janvier, Clémentine Autain a éreinté Emmanuel Macron et son appel à l'unité lancé lors des traditionnels voeux du 31 décembre.

Samedi, Emmanuel Macron a appelé à "l'unité de la nation" et à ne pas céder à "l'esprit de division", lors de ses voeux aux Français, au cours desquels il a également confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites, et insisté sur la transition écologique. "Soyons fiers", a lancé le président de la République dans son allocution télévisée, énumérant les réussites du pays. "Il nous faut nous munir de cette fierté et de cette confiance" pour affronter 2023 "en pays uni et solidaire", a-t-il insisté. Il a appelé à "l'unité de la nation" pour ne pas céder à "l'esprit de division" qui empêcherait la France de s'en "sortir dans un monde si rude, dans des temps si durs".

"Il enfilait des perles"

"Il faudrait déjà qu'il commence par balayer devant sa porte!", rétorque la députée LFI. "C'est lui qui divise aujourd'hui les Français", estime t-elle, s'en prenant à "un ton, une posture et des mots" qu'elle juge "hors-sol". "Il enfilait des perles avec des mots assez creux. Sur le climat, le fait qu'il dise "Qui aurait pu prédire la crise climatique" donne l'impression qu'il est à côté de ses pompes, même à côté de la réalité. Le président de la République nous explique que pour 2022, il ne pouvait pas prédire la crise climatique" donne "l'impression d'un président coupé du réel", selon elle.

Contre la vie chère, Macron n'a "ni les mots, ni la solution"

Clémentine Autain critique aussi la position du chef de l'Etat "sur la première préoccupation des Français, la vie chère". "Non seulement le président de la République n'a pas trouvé les mots mais il n'a absolument pas les solutions. C'est le président qui enrichit les hyper-riches et appauvrit ceux qui sont dans la difficulté" , accuse l'élue de Seine-Saint-Denis.

Dans ses voeux du 31 décembre, le chef de l'Etat a par ailleurs confirmé son intention de lancer rapidement la réforme du système de retraites, en vue d'une application "dès la fin de l'été" 2023.