Big bang dans la presse magazine française : le géant Vivendi est entré en négociations exclusives avec l'éditeur Gruner + Jahr, filiale de l'allemand Bertelsmann, afin d'acquérir la totalité du groupe Prisma Media. Ce nom abrite un ensemble de magazines bien connus du grand public : Géo, pour les voyages (sa diffusion payée atteint 150 000 exemplaires), Capital pour l'économie (155 000 exemplaires), Voici (205 000 exemplaires) et Gala, pour l'information people, mais aussi Femme actuelle (490 000 exemplaires), Cuisine actuelle (90 000 exemplaires), Télé loisirs (575 000 exemplaires), Ça m'intéresse...

Avec une vingtaine de marques, Prisma revendique le titre de leader de la presse magazine de France. Il emploie environ 1 200 salariés (1 500 si l'on ajoute les pigistes et CDD) et réalise environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour une marge d'exploitation d'environ 10 %. « Prisma Media est leader des groupes bimédia de France, numéro un de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne », indique son PDG Rolf Heinz sur le site Internet de la société.

« Plus de 42 millions de Français sont en contact chaque mois avec une marque du groupe, que ce soit en feuilletant un magazine, en surfant sur le Web, sur un mobile ou sur une tablette », se félicite Vivendi dans son communiqué. Cette opération

