Visite de Zelensky: Burnham espère "réparer les liens" après les critiques de Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, et le Premier ministre britannique Andy Burnham à Londres le 14 octobre 2026 ( POOL / Henry NICHOLLS )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a indiqué mercredi, peu avant de recevoir Volodymyr Zelensky, qu'il voulait essayer de "réparer les liens" entre ce dernier et Donald Trump, très critique à l'égard du président ukrainien ces derniers jours.

"Mon rôle est d'essayer de réparer les liens, afin de restaurer le soutien et je dois, pour le moment, poser prudemment les bases d'un rapprochement", a déclaré le Premier ministre lors de la séance des questions au Parlement, avant d'accueillir le dirigeant ukrainien à Downing Street dans l'après-midi.

L'Ukraine et ses alliés européens ont été déconcertés par la décision du président américain le week-end dernier de lever les sanctions sur le diesel russe. Donald Trump a aussi vertement critiqué Volodymyr Zelensky, allant jusqu'à "suggérer" aux Ukrainiens de se doter "d'un nouveau dirigeant qui puisse parvenir à un accord" de paix avec Moscou.

"C'est le rôle que je compte jouer, le juste rôle pour moi pour le moment. J'écouterai le président Zelensky et il ne repartira pas du Royaume-Uni les mains vides", a-t-il ajouté.

Les dirigeants européens ont cependant évité de critiquer le président américain, soutenant son appel à une trêve des frappes russes et ukrainiennes sur les installations énergétiques du pays adverse.

M. Burnham devrait promettre lors de cette rencontre "d'accélérer la livraison de missiles de défense aérienne essentiels" dans les semaines à venir, et appellera "les partenaires internationaux à renforcer les sanctions contre la Russie", a indiqué Downing Street dès mardi soir.

Au lendemain d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche en février 2025, où le président américain avait aussi durement critiqué son homologue ukrainien, M. Zelensky avait été reçu à Londres par Keir Starmer, prédecesseur de M. Burnham.

Le Royaume-Uni est l'un des soutiens-clé de l'Ukraine depuis le lancement de l'offensive russe à grande échelle en 2022. Depuis son arrivée au pouvoir en juillet, M. Burnham a déjà vu M. Zelensky à deux reprises, en Angleterre et à Kiev.