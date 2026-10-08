 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Virus du Nil occidental : nombre de cas record dans l'Hexagone et cinq décès dont l'imputabilité est à vérifier
information fournie par AFP 08/10/2026 à 17:26

Ajouter Boursorama à vos sources

Un moustique Culex, qui transmet à l'homme le virus du Nil, le 12 août 2025 à Montreuil, près de Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Un moustique Culex, qui transmet à l'homme le virus du Nil, le 12 août 2025 à Montreuil, près de Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )

Cinq personnes sont décédées, parmi les 161 cas autochtones d'infection par le virus du Nil recensées cette année en France hexagonale, un nombre de cas quasi multiplié par trois comparé à 2025, annonce l'agence sanitaire nationale, encore prudente sur la cause de ces morts.

Au 5 octobre, parmi ces 161 personnes infectées, 133 ont présenté des symptômes dont 60 ont développé des formes neurologiques, qui peuvent entraîner des complications sévères : parmi elles, cinq personnes sont décédées, "principalement des personnes âgées, présentant souvent des comorbidités", a précisé à l'AFP Santé publique France (SpF) jeudi.

"Il convient toutefois de rester prudent quant à l'imputabilité de ces décès à l'infection" par le virus du Nil (ou West Nile), car "celle-ci relève d'une évaluation médicale individuelle, réalisée par les cliniciens qui prennent en charge les patients", qui prend du temps, indique-t-elle.

En 2025, le virus du Nil occidental avait fait cinq morts en France, sur les 62 cas d'infections signalés de début mai à fin novembre.

La semaine dernière, un bilan régional comptabilisait trois décès survenus en Ile-de-France, de patients âgés de 49, 73 et 88 ans, qui ont développé des "formes neuroinvasives" d'infection. Deux autres décès s'y sont ajoutés, dans deux régions distinctes, indique SpF sans autre précision.

La circulation du virus du Nil occidental, longtemps concentrée autour de l'arc méditerranéen, ne cesse de s'étendre sur le territoire.

Cette année, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ont été touchées -au sein desquelles 13 départements ont été touchés pour la première fois.

Le virus du Nil occidental est transmis à l'homme par des moustiques Culex s'étant nourris du sang d'un oiseau contaminé.

Si cette infection est généralement sans symptôme ou à l'origine d'un état grippal, elle peut entraîner dans de rares cas (environ 1%) des graves complications neurologiques, parfois mortelles, surtout chez des personnes âgées ou immunodéprimées.

Il n'existe actuellement ni vaccin commercialisé pour les humains, ni de traitement préventif.

Depuis le début de la saison d'activité des moustiques jusqu'à fin septembre, près de 1.800 cas humains autochtones de virus du Nil occidental ont été détectés dans 16 pays d'Europe, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'Italie est le pays le plus affecté (721), devant la Grèce (420), l'Espagne (131) et la France (128) dans une année 2026 déjà record.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photographie de la Nasa montrant la capsule Dragon, transportant l'équipage de Crew-12, lors de son amerrissage dans le Pacifique, au large de la Californie, le 8 octobre 2026 ( NASA / Keegan Barber )
    Sophie Adenot de retour sur Terre
    information fournie par AFP 08.10.2026 19:14 

    Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule ... Lire la suite

  • Manifestation lycéenne à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 08.10.2026 18:58 

    Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ... Lire la suite

  • Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    Lycées: l'Union syndicale lycéenne appelle à se mobiliser le 13 octobre
    information fournie par AFP Video 08.10.2026 18:53 

    "Il faut maintenir la pression et il faut amplifier la mobilisation", a déclaré jeudi Marius Mesnil, co-secrétaire général de l'Union syndicale lycéenne, à la sortie d'une réunion des trois principales associations lycéennes avec le ministre de l'Education Edouard ... Lire la suite

  • Manifestation de lycéens à Marseille, le 8 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Lycées: nouvel appel à la mobilisation le 13 octobre, Geffray au 20h00
    information fournie par AFP 08.10.2026 18:51 

    Le ministre de l'Education Edouard Geffray doit présenter au 20h00 de TF1 des "premières mesures concrètes pour les lycéens", de nouveau mobilisés jeudi et qui sont d'ores et déjà appelés à une nouvelle journée d'action mardi 13 octobre. En déplacement à Reims ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank