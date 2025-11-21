 Aller au contenu principal
Viols sur de jeunes patients: 12 ans de prison pour un médecin
information fournie par AFP 21/11/2025 à 17:57

Un médecin a été condamné à Montpellier à 12 ans de prison pour viols et agressions sexuelles de 13 jeunes patients ( AFP / LOIC VENANCE )

Un médecin jugé depuis lundi à Montpellier a été condamné vendredi à 12 ans de prison pour viols et agressions sexuelles de 13 jeunes patients, dont certains porteurs de handicap, avec interdiction d'exercer la profession de médecin.

Ses gestes "n'avaient aucun intérêt d'un point de vue médical" mais sont bien "des attouchements, des masturbations" et des viols sur de jeunes patients, avait dénoncé l'avocat général, qui avait requis plus tôt vendredi 15 ans de prison.

Pour ses derniers mots devant la cour criminelle de l'Hérault, le praticien s'est à nouveau excusé, confiant même sa "honte". "Pour moi la médecine c'est fini, c'est terminé et c'est bien. Je me suis complètement aveuglé, tout seul", "je me suis emballé en oubliant les valeurs mêmes de la médecine et du respect d’autrui."

Agé de 54 ans, il a également été condamné à une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs, à une interdiction de séjour dans l'Hérault pendant 10 ans et à l'inscription au fichier des auteurs d’infractions à caractère sexuel.

"Il nous faut, dans cette affaire, sortir du piège du tout médical qui apparait comme un écran de fumée tendu par l'accusé", a déclaré lors de son réquisitoire l'avocat général, Jean-Luc Beck s'adressant ensuite à l'accusé: "vous n’êtes pas coupable d'erreur médicale comme vous semblez le comprendre mais bien de viols et d'agressions sexuelles" sur 13 jeunes patients.

"Les faits reprochés sont des attouchements, des masturbations avec ses mains, sans gant, et avec des objets de pénétration par toucher rectal qui sont constitutifs de viols. Le docteur Philippe Moulin se défend en affirmant que tous ces gestes ont été commis sous couvert de sa fonction. Son argumentaire est-il acceptable? La réponse est non", a martelé l’avocat général.

"Si monsieur Moulin n'a pas pris suffisamment de précautions et a fait fi du cadre et des règles, c'est aussi parce que la santé sexuelle des adolescents en France est totalement méconnue", a plaidé son avocate, Me Aude Widuch, estimant que c'est ce qui pousse certains parents à consulter.

- "immonde et aberrant" -

Au cours des débats, des victimes ont livré des témoignages accablants. Comme ce jeune homme de 21 ans, âgé de 14 ans au moment des faits reprochés. Atteint de troubles du spectre de l'autisme, il a détaillé le contenu "immonde et aberrant" des 37 séances subies avec lui durant trois ans.

"Le Dr Philippe Moulin appliquait de la pommade sur mon gland car il disait que j'avais un problème de décalottage". "Puis, il m'a astiqué et m'a demandé de mettre un chronomètre sur son téléphone. Au début, ça durait cinq minutes puis c'est passé à dix minutes vers les dernières séances", a-t-il raconté.

Le jeune homme avait "confiance" dans le médecin qui le ramenait d'ailleurs chez lui après chaque consultation.

"Tous les experts ont déclaré que la plupart des gestes et actes commis ne se pratiquent pas sur des mineurs, voire non plus sur des majeurs, et n’avaient aucun intérêt d'un point de vue médical", a redit vendredi l'avocat général, pour qui l'accusé est "complètement hors sol".

L'accusé avait exercé dans plusieurs établissements de la région de Montpellier et à son domicile et avait été interpellé en octobre 2021, après des plaintes de parents. Diplômé en 2000, le Dr Moulin, après avoir exercé une quinzaine d'années en gériatrie, s'était tourné vers la santé sexuelle des adolescents et se prétendait "andrologue pédiatrique", une spécialité qui n'existe pas en France.

Le médecin intervenait parallèlement comme conférencier auprès d'associations s'occupant d'enfants autistes ou handicapés, parvenant ainsi à gagner la confiance des parents et créant des liens avec certains jeunes en prétendant par exemple partager leur passion pour les jeux vidéo.

Lors des dizaines de consultations qui ont suivi, dont certaines à son domicile ou dans sa voiture, il prenait systématiquement les mesures des testicules et du sexe des adolescents, au repos et en érection. Il leur demandait aussi de se masturber devant lui ou les masturbait lui-même, et recueillait leur sperme.

