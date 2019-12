Viols en Afrique : le long combat contre l'impunité

Le viol, bientôt un crime au Sénégal ? Grâce au projet de loi commandé par Macky Sall, le pays s'y achemine. Lors du dernier conseil des ministres, mercredi 27 novembre, décision a en effet été prise de modifier la loi 65-60 du 21 juillet 1965 en durcissant « la répression du viol et de la pédophilie », avec « des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité ». Dans la législation actuelle, le viol, à savoir un acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'est qu'un délit, passible de cinq à dix ans de prison. Le projet de loi a été préparé par le ministre de la Justice, après une demande du président sénégalais le 3 juin dernier.Macky Sall avait alors réagi à la colère exprimée par la société civile à la suite de la mort de Bineta Camara, 23 ans, étranglée dans la maison familiale de Tambacounda le 18 mai par un agresseur qui a d'abord tenté de la violer. Son meurtre, qui a clos une longue série de viols et d'homicides, a été l'étincelle d'une contestation inédite dans le pays. En effet, pour 68 % des Sénégalaises, il est impossible de parler des violences qu'elles subissent, selon Ndèye Saly Diop Dieng, ministre sénégalaise de la Femme, de la Famille et du Genre. Pourtant, 706 femmes et jeunes filles ont été victimes de viol entre 2017 et 2018, selon le Comité de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants (CLVF). Et, depuis le début de...